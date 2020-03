Die 35. Grundschule bietet Platz für 430 Mädchen und Jungen. Foto: nd/Ulli Winkler

Viel Politikprominenz ist am Montag an der Sewanstraße in Friedrichsfelde zusammengekommen, um die Eröffnung der 35. Grundschule des Bezirks Lichtenberg zu feiern. Und das heißt in diesem Fall auch: um sich selbst zu feiern.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller ist ebenso erschienen wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD), Bausenatorin Katrin Lompscher und Lichtenbergs Bürgermeister Michael Grunst (beide Linke). Müller spricht in seiner Rede von einem »sehr, sehr schönen Anlass«, Scheeres anschließend von einem »ganz, ganz besonderen Tag«, Lompscher freut sich, dass man im Zeit- und Kostenrahmen geblieben ist. Das sei ja auch nicht immer der Fall.