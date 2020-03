Bücher, die rotieren, und Schriften der kleinen Sprachen – all das gibt es beim eta-Verlag. Foto: Getty Images/Catalin Rusnac

Angel Igovs »Die Sanftmütigen« wurde nominiert für den Übersetzungspreis der nun abgesagten Leipziger Buchmesse. Die Preise werden dennoch verliehen. Warum hat »Die Sanftmütigen« die Auszeichnung verdient?

Die Übersetzung verdient den Preis, weil die Arbeit von Andreas Tretner in diesem Buch exzellent ist. Er hat es geschafft, die Sprache des bulgarischen Originaltextes auf eine meisterhafte Art und Weise ins Deutsche zu übertragen. Aber auch die in dem Roman erzählte Geschichte und deren historischer Hintergrund sind bemerkenswert. Über die Thematik der sogenannten Volksgerichte 1945 in Bulgarien wird kaum geredet. Dabei ist es äußerst wichtig, sich klarzumachen, was es bedeutet, wenn juristisch nicht ausgebildete und unvorbereitete Menschen - wie der junge Held Emil Strezov - plötzlich über Leben und Tod entscheiden, und dies anhand von Kriterien, die kaum nachvollziehbar sind. Erst in den letzten Jahren wurde das Thema nach und...