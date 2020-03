Continental-Mitarbeiterin überprüft im Elektronikwerk Regensburg die Platine eines Fahrzeug-Steuergeräts. Foto: dpa/Armin Weigel

Arbeit wird in Deutschland endlich wieder teurer. Die Kosten je geleisteter Arbeitsstunde stiegen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Prozent, meldete das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Dienstag. Zu den Arbeitskosten zählen neben dem Bruttolohn die Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen, Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung sowie bestimmte Steuern. Dabei gingen die Bruttoverdienste kalenderbereinigt um 2,9 Prozent, die Lohnnebenkosten um 3,2 Prozent nach oben.

Steigende Löhne sind zunächst einmal für die Beschäftigten eine gute Nachricht. Und für den wirtschaftlichen Schwung der vergangenen Jahre waren höhere Einkommen und eine entsprechend steigende Binnennachfrage ein wichtiger Faktor. So stiegen die Konsumausgaben seit 2017 preisbereinigt um durchschnittlich rund 1,5 Prozent und damit für deutsche Verhältnisse recht kräftig. Allerdings nahm im selben Zeitraum auch die Zahl der Erwerbstätigen um...