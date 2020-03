Foto: Kündigungsbescheide, Möbel aus zwangsgeräumten Wohnungen, alte Transparente: »Wir haben euch was mitgebracht« war am Dienstag das Motto von Mieter*innen und wohnungslosen Menschen. Sie wollten all jenen »Plunder«, der die Kämpfe gegen den Mietenwahnsinn in der Hauptstadt symbolisiert, vor den Büros diverser Immobilien-Investor*innen auf dem Kurfürstendamm abstellen. »Menschen mit Wohnung werden immer öfter verdrängt und die ohne will man unsichtbar machen«, schimpft Nicole Lindner, Mitglied des Wohnungslosenparlaments, vor Ort. 2019 beauftragten Vermieter*innen berlinweit fast 5000 Räumungen. Das Unternehmen Firman Properties versucht aktuell unter anderem die Kiezkneipe »Syndikat« nach 33 Jahren aus ihren Räumen in der Weisestraße in Berlin-Neukölln zu verdrängen. Am 28. März ist europaweiter Aktionstag gegen Verdrängung und Mietensteigerungen. Darauf sollte die Aktion am Dienstagnachmittag hinweisen. »Es ist Zeit, die Systemfrage zu stellen«, erklärt Lindner. got Foto: Florian Boillot