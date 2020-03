In Saudi-Arabien ist es nicht schwer, ein Außenseiter zu sein. Es genügt Hingabe an die Musik, selbst wenn es traditionelle arabische Klänge sind. Abdulaziz (Khalid Abdulrhim), der verwitwete Vater der Ärztin Maryam (Mila Alzahrani), ist ein solcher Außenseiter. Öffentliche Auftritte jenseits von Hochzeitsfeiern waren lange untersagt, nun fiebern er und seine Mitmusiker dem ersten Konzert entgegen. Seinen Töchtern gewährt Abdulaziz relativ viel Freiheit, dem Gesetz nach ist er jedoch bis zur Hochzeit ihr Vormund, auch wenn sie längst erwachsen sind. Auf dem Weg zum Konzert telefonisch nicht erreichbar, kann er nicht für Maryam bürgen, deren Reisegenehmigung nicht anerkannt wird, als sie zu einer Fachkonferenz fliegen will.

Maryam versucht es bei einem Cousin ihrer Mutter, der Verwaltungsbeamte empfängt an diesem Tag jedoch nur Bewerber für die Gemeinderatswahlen - zunächst aus Verärgerung und Trotz entscheidet sich Maryam, die ihre Kon...