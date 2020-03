Hassan Sharif: »Jumping No. 1«, 1983. Drei von sieben Fotografien, Fotodokumentation einer Performance in Dubai Foto: Courtesy Estate of Hassan Sharif; Alexander Gray Associates, New York; gb agency, Paris; Gallery Isabelle van de Eynde, Dubai

Die »New York Times« apostrophierte ihn als »The Materials Man of the Emirates«, er selbst begriff sein künstlerisches Schaffen als ein einziges, gigantisches Werk. Was Hassan Sharif für die zeitgenössische Kunst der Vereinigten Arabischen Emirate geleistet hat, ist erstaunlich. Und wie wenig Beachtung ihm bisher in Europa zugekommen ist, auch: Vier Jahre nach dem Tod von Hassan Sharif widmet das Berliner KW Institute for Contemporary Art in Kooperation mit der Sharjah Art Foundation dessen Werk die erste Retrospektive. Das Werk des Konzept- und Performancekünstlers wird umfassend gezeigt und wandert im Anschluss in die schwedische Malmö Konsthall.

Sharif verließ seine Heimat Sharjah mit 28 Jahren, um ein Kunststudium in Großbritannien aufzunehmen, nachdem er einige Jahre mit Karikaturen über den damaligen plötzlichen Reichtum der Emirate und deren überhastete Urbanisierung auf sich aufmerksam gemacht hatte. Dann wandte er sich einer ko...