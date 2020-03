Auch die unwirtlicheren Ecken werden nicht ausgespart: Matt Green unterwegs Foto: Michael Berman

Es gibt Orte, die man zu kennen glaubt, selbst wenn man nie dort war. New York gehört dazu, schließlich hat man in unzähligen Filmen und Serien die Straßenschluchten und Wolkenkratzer der Stadt gesehen und in vielen Songs etwas von der Atmosphäre der Stadt aufgesogen. Aber wo ist er eigentlich, der »Rockaway Beach«, zu dem die Ramones trampen wollten? Wer badet dort?

Matt Green weiß es. Und wenn jemand von sich behaupten kann, New York zu kennen, ist er es. Er hat sich zum Ziel gesetzt, jede Straße und Brücke, jeden Weg und jede Uferpromenade zu erkunden. So ist er seit 2012 mehr als 15 000 Kilometer gelaufen, hat unzählige Fotos gemacht und vermutlich auch mit mehr Menschen gesprochen als jeder andere Einwohner der Stadt. Der Regisseur Jeremy Workman hörte von dem Projekt, las Greens Blog, freundete sich mit ihm an und begleitete ihn drei Jahre lang auf seinen Streifzügen. Heraus kam dabei ein Film, der einen freundlichen, akribisch ar...