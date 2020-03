Die deutschen Turnerinnen um Kim Bui wissen nach der Absage einer Olympiaqualifikation auch nicht, wie es weitergehen soll. Foto: imago images/masterpress

Hart trifft das Coronavirus auch den Sport. Weltmeisterschaften werden abgesagt, wie die im Eiskunstlauf, die am 16. März in Montreal beginnen sollte. Vorzeitig beendet werden musste die Weltcupsaison im alpinen Skilauf, Skispringen und Biathlon. Andere Events werden zwar ausgetragen, Fans dürfen dabei aber nicht mehr zuschauen. In den Mannschaftssportarten ist der Ligabetrieb gefährdet. So sucht die Handball-Bundesliga noch nach Terminen für Spielverlegungen, um die Besten küren zu können. Im Eishockey verzichtete man in dieser Woche darauf: Die DEL sagte die Playoffs ab. Einen Meister wird es nicht geben.

Im Basketball wird Ähnliches befürchtet. »Das wäre bei der Vielzahl der noch verbleibenden Partien der ziemlich sichere Ruin für die meisten Bundesligisten«, warnte Gunnar Wöbke, Geschäftsführender Gesellschafter der Skyliners aus Frankfurt, noch vor dem entscheidenden Ligatreffen am Donnerstag. Stunden später stand fest, dass ...