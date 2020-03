Immerhin Kohlrüben sind im Supermarkt noch jederzeit in ausreichender Anzahl vorhanden. So das Ergebnis einer Stichprobe vom Samstag in verschiedenen Verkaufsstellen in Berlin-Friedrichshain. Ein Zeichen, dass es so schlimm um die Versorgung nicht stehen kann. Ziel der Tour war jedoch der Erwerb von Kartoffeln im handelsüblichen Zweieinhalbkilobeutel. Der erste Markt war, abgesehen von einer Handvoll loser Knollen, komplett geplündert. Im zweiten gab es welche, allerdings nur im handlichen Siebeneinhalbkilonetz. Auffällig auf der Frankfurter Allee waren vor allem die vielen Menschen, die innig mit frisch erworbenen Klopapierpackungen schmusten, die Augen leuchteten triumphal. Ausgerechnet bei Aldi gab es alles, was der Kartoffelkenner begehrt - fest, vorwiegend fest oder mehlig-kochend. Die Dame, die ebenfalls Knollensehnsucht hatte, sah vom Kauf jedoch ab. »Die sind ja viel zu klein«, mäkelte sie. Noch ist also eigentlich fast alles in Ordnung. nic