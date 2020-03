Mit Stand 8 Uhr früh seien am Montag bisher keine Infektionen in den Berliner Justizvollzugsanstalten bekannt, teilt Sebastian Brux, Sprecher der Senatsjustizverwaltung, auf »nd«-Anfrage mit. »Im Falle eines Verdachts findet zunächst eine Isolierung des Gefangenen in der Anstalt statt«, so Brux weiter. Besuchende, Neuzugänge ...