Dank ihrer hohen Lichtausbeute und langen Lebensdauer sind Leuchtdioden (LEDs) eine energiesparende Möglichkeit, Licht in die eigenen vier Wände zu bringen. Im Vergleich zur Glühbirne verbrauchen sie durchschnittlich 85 Prozent weniger Strom. Zudem sind sie vielfältig einsetzbar: in Innenräumen, aber auch für draußen als Weg-, Balkon- oder Eingangsbeleuchtung.

Auch kleinere Elektrogeräte können Energiefresser sein: Bei manchen Kaffeemaschinen verbrauchen die Warmhaltefunktion und der Stand-by-Betrieb bis zu dreimal so viel wie das Kaffee kochen. Füllen Sie Kaffee lieber in eine Thermoskanne, dort bleibt er auch warm.

Einen modernen Backofen muss man oft nicht vorheizen. Dies ist nur bei Gerichten sinnvoll, die in kurzer Zeit bei hoher Temperatur erwärmt werden müssen. Strom sparen können Sie auch, indem Sie die Nachwärme nutzen: Wenn ein Gericht mehr als 40 Minuten im Ofen ist, können Sie das Gerät schon bis zu 15 Minuten vor dem Ende der Backzeit herunter- oder ausschalten. Außerdem wird das Essen meist schneller fertig. Achten Sie beim Kochen auf die Größe der Töpfe und dazu passende Deckel und Herdplatten, um Wärmeverschwendung zu minimieren. Wasser erhitzen Sie am besten im Wasserkocher - das spart Strom.

Sieben Grad Celsius im Kühlschrank reichen in der Regel aus, gemessen im obersten Fach vorne. Beim Gefrierschrank braucht man nur -18 Grad Celsius. Ist eines der Geräte nur zwei Grad Celsius kälter eingestellt, steigt der Stromverbrauch schon um etwa zehn Prozent. Messen Sie im obersten Fach vorne die Temperatur und regulieren Sie einfach nach. So sparen Sie Strom und vermeiden CO2.

Der Stand-by-Betrieb verbraucht unnötig Strom, besonders bei älteren Geräten. Fernseher im Stand-by-Betrieb, die vor 2010 gekauft wurden, erzeugen das Zehnfache an jährlichen Stromkosten wie aktuelle Modelle. Letztere bringen es im Jahr nur noch auf etwa einen Euro Energiekosten durch Stand-by. Prüfen Sie zudem bei jedem Gerät die Werkseinstellungen - vor allem bei Display und Akku. Zumeist sind diese nicht auf die energiesparendsten Optionen optimiert.

In Deutschlands Haushalten geht rund die Hälfte des Stromverbrauchs auf das Konto von großen Haushaltsgeräten. Beim Neukauf lohnt sich daher der Blick auf den Energieverbrauch. Zum Beispiel verbraucht ein Kühlschrank der besten Energieeffizienzklasse A+++ nur halb so viel Strom wie ein Gerät der Klasse A+. Für große Haushaltsgeräte gilt europaweit ein einheitliches EU-Energielabel mit verschiedenen Effizienzklassen. Bei vielen Geräten kennzeichnet die Energieeffizienzklasse A+++ den sparsamsten Verbrauch, bei manchen ist es A.

