Das Robert-Koch-Institut hat Leitlinien dazu veröffentlicht, wann es sinnvoll ist, eine größere Veranstaltung abzusagen. Entscheidend ist unter anderem, wie viele Leute für wie lange zusammen kommen und ob besonders gefährdete Menschen dabei sind. Wichtig ist auch, ob Menschen aus Risikogebieten dabei sind, wie nahe sich die Teilnehmer kommen - zum Beispiel ob sie zusammen tanzen. Diese Hinweise gelten für öffentliche Veranstaltungen. Wer eine größere private Feier plant, sollte sich aber auch daran orientieren. nd

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollten abgesagt werden, empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn. Ein gesetzliches Verbot gibt es bislang nicht. »Die Entscheidung, ob eine Messe, ein Kongress oder eine andere Veranstaltung stattfinden soll, liegt derzeit bei den Veranstaltern«, so Rechtsanwältin Christophers.

Trotz der allgemeinen Angst vor Ansteckung: »Ohne Weiteres darf der Arbeitgeber Beschäftigte nicht zum Homeoffice verpflichten«, warnt Arbeitsrechtsexperte Eckert. Im Arbeitsvertrag wird der Arbeitsort in der Regel genannt. Kommt das Homeoffice dort nicht vor, kann der Arbeitgeber nicht einseitig eine solche Anweisung erteilen.

Quarantäne wird immer vom Gesundheitsamt angeordnet. Sie gilt immer für alle Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, also zum Beispiel eine WG oder Familie. »Hatte beispielsweise ein Elternteil Kontakt zu einer erkrankten Person und wird zu Hause isoliert, wird die Quarantäne auch für die übrigen Familienmitglieder ausgesprochen werden«, erklärt Rechtsanwältin Babette Christophers vom Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV. Ein Sonderfall kann gelten, wenn die Eltern getrennt oder geschieden sind und die Kinder im Wechselmodell betreut werden. Stehen sie selbst nicht unter Quarantäne, einer der Elternteile aber schon, müssen sie für diese Zeit beim nicht isolierten Elternteil bleiben.

