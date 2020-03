Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss?

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden werden ab dem 24. März jeden Dienstag um 12 Uhr eines ihrer Museen online präsentieren - während eines virtuellen Spaziergangs auf Youtube. Erster Stopp ist in der neu eröffneten Gemäldegalerie Alte Meister. Auf www.skd.museum/special-pages/panorama-rundgaenge/ können bereits jetzt viele Ausstellungsräume virtuell begangen werden: das Albertinum, die Porzellansammlung, der Mathematisch physikalische Salon u.a.m.

Der britische Schauspieler Patrick Stewart (»Star Trek: Picard«) hat seine Fans in den sozialen Medien mit einem Gedicht von William Shakespeare begeistert und will ab sofort täglich ein Sonett des Lyrikers vortragen.

In der Digital Concert Hall der Berliner Philharmonie stehen bereits Hunderte Konzerte kostenlos zur Verfügung. Bis zum 31. März kann der Gutschein-Code BERLINPHIL auf www.digitalconcerthall.com/de/live eingelöst werden. Und selbst die »Bravo« will Abhilfe gegen die Langeweile in der heimischen Isolation schaffen. Im Archiv sind gerade alte Ausgaben als PDF kostenlos verfügbar. Der Zeitraum reicht von 1956 bis 1994. nd