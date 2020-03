Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss?

Am Montag beim Frühstück die Plattform Berlin (a)live prüfen: Um 8 Uhr beginnt ein Audiowalk in Berlin-Lichtenberg. »Silent Moves« führt zu Orten des vietnamesischen Lebens von der DDR bis zur Gegenwart. Zu hören sind O-Töne von Zeitzeug*innen der ersten und zweiten Generation vietnamesischer Migrant*innen, Interviews, Akten des Ministeriums für Staatssicherheit und Musik.

Von 10:30 bis 11:30 Uhr gibt es auf derselben Plattform die Performance »Mittags mit Markus«. Der Künstler Markus Majowski ist für Sie da. Man kann bestimmen, was Markus einem erzählt, aufführt oder vorliest.

Auch für Kinder gibt es auf Berlin (a)live etwas Schönes. Friederike Christoph, die normalerweise in der Friedrichshainer Pablo-Neruda-Bibliothek für Kinder von 4 bis 12 Jahren gelesen hat, liest nun »Tiefseedoktor Theodor« von Leo Timmers in ihrem Wohnzimmer. nd