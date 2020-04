Evolutionsbiologisch hat sich der menschliche Bewegungsdrang über die Jahrtausende kontinuierlich zurückgebildet, was gestern an dieser Stelle bereits eindrücklich geschildert wurde. Der Zwang des Faktischen führte anfangs dazu, dass für das Überbringen einer simplen Botschaft (irgendein Krieg war gewonnen worden) ein armer Tropf knapp 42 Kilometer zu Fuß laufen musste. Heute erfahren wir dank Twitter wichtige Dinge, bevor sie passieren, und können auf der Couch sitzen bleiben. Evolution hat mit Anpassung zu tun, und da erleben wir, so ist zu beobachten, gerade eine angstbasierte Regression. Wir entwickeln uns zurück. Menschen sprinten, völlig sinnentleert, in Parks auf einer Wiese auf und ab. Pubertierende Jugendliche joggen mit ihren Eltern (!), andere stellen bunte Hütchen auf, um die sie in einer eigenartigen Choreografie herumtänzeln. Mit Biologie und Psychoanalyse kommen wir hier nicht weiter. Es ist schlichte chinesische Philosophie: Der Weg ist das Ziel. Halten Sie durch! cod