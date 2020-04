Vor der Auferstehung muss der Weg hinab angetreten werden. So geht es auch in den Nachrichten immer weiter abwärts: »Husten beim Feierabendbier endet mit Schlägen«, »AfD-Politiker will freie Flugzeuge für Abschiebungen nutzen«, »Branchenverbände: Sicherung der Grundversorgung mit E-Zigaretten dringend notwendig«. »Nach ›heilendem‹ Massengebet fürchtet Bangladesch Corona-Ausbreitung«, »Stoltenberg fordert trotz Coronavirus mehr Ausgaben für Verteidigung«, »600 Rollen Klopapier aus Grundschule gestohlen«. »Drogeriekunde schlägt wegen zu geringen Sicherheitsabstands mit Besenstiel zu«, »Angeblich mit Coronavirus angesteckter Münchner leckt Rolltreppe ab«. »Trump machen hohe Einschaltquoten seiner Pressebriefings stolz«, »Hausangestellte wegen Corona weg: Haushaltsvideos für reiche Inder«. Und so geht die Hoffnung - mit Sicherheitsabstand. Lasst sie fahren - in leeren Bussen und Bahnen. Dann kommt sie wieder - Vorsicht, ansteckend! stf