Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss?

Die Berliner Musikcomedy »Kaiser & Plain« hat aus aktuellem Anlass eines ihrer Programme umbenannt und präsentiert im BKA-Theater-Hauptstadtstudio ein Best-of aus den ersten fünf gemeinsamen Jahren. Das Werk heißt nun »Liebe in Zeiten von Corona« und ist am 9. April um 20.30 Uhr unter https://bit.ly/34jvyYB sowie auf facebook.com/BKA.Theater verfügbar.

Am heutigen Donnerstag findet noch der Grether-Salon - eine Veranstaltung des Literaturforums im Brecht-Haus - online statt. Unter anderem mit Sonja Eismann, Mark Terkessidis, Sasha Marianna Salzmann, NichtSeattle, Jakob Dobers, Doctorella und Ran Huber. Unter dem Titel »Krawalle und Liebe« gibt es ab 18.30 Uhr jede Menge Lesung, Popmusik, Theorie und Gespräch auf der Webseite des Literaturforums im Brecht-Haus (www.facebook.com/lfbrechthaus/) sowie auf www.ichbraucheeinegenie.de und dem Doctorella-Youtube-Kanal (www.facebook.com/DoctorellaBande/) zu sehen.

Bis zum 13. April will das Opernhaus Düsseldorf Richard Wagners »Ring des Nibelungen« zelebrieren, doch dieses Mal nicht mit Wagners Klangfluten, sondern mit einer Gesprächsrunde im Internet über dessen Opernzyklus. Der Video-Talk zum »Ring« findet bei Generalmusikdirektor Axel Kober zu Hause statt. Der Wagner-Experte wird sich an vier Tagen mit Spielleiter Dorian Dreher und anderen Gästen über »Das Rheingold«, »Die Walküre«, »Siegfried« und »Götterdämmerung« unterhalten. Die Veranstaltungen werden auf der Internetseite (www.operamrhein.de) übertragen und längerfristig bereitgestellt. nd