Alexander Karp, Mitgründer und Chef der Datenanalyse-Firma Palantir. Karp hat die Arbeit seines Start-ups mit Sicherheitsbehörden verteidigt. In einem Interview des Podcasts «inside.pod» des Medienkonzerns Axel Springer verwies Karp unter anderem darauf, dass die hessische Polizei nach eigenen Angaben mit Hilfe der Software des Unternehmens einen Terroranschlag vereitelt habe. Auch in der Coronakrise will Palantir mitmischen.

Foto: Andrew Gombert/EPA/dpa