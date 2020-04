Foto: imago images/Ulli Winkler

Was soll man tun, wenn man jetzt so viel zu Hause bleiben muss?

Sich Zeit nehmen fürs Stromern durch den Berliner Osten - virtuell natürlich oder allein im Freien. Der Audiowalk »Silent Moves« führt durch Berlin-Lichtenberg zu Orten vietnamesischen Lebens von der DDR bis zur Gegenwart und verbindet so Geschichte und Gegenwart vietnamesischer Migration mit O-Tönen, Interviews, Akten des Ministeriums für Staatssicherheit und Musik zu einem akustischen Archipel des Ostens. So wird der Kiez zu einem begehbaren Audioarchiv aus Stimmen von Zeitzeug*innen der »ersten« und »zweiten Generation«, Menschenrechtsaktivist*innen und Musiker*innen. Der Audiowalk kann per Stream, App oder MP3-Player angehört werden und verknüpft die Beiträge mit einer Open-Street-Map, die quer durch den Bezirk führt.

Die gewonnenen Eindrücke kann man dann visuell verarbeiten - als Zine! Der Electric Zine Maker ist ein kostenloses Open-Source-Tool, mit dem man digital eigene Collagenhefte und Minimagazine herstellen kann. Entwickelt wurde der Zine Maker von der US-amerikanischen Netzkünstlerin und Gamesdesignerin Nathalie Lawhead. Gemeinsam mit anderen können Bilder bearbeitet, Texte eingefügt und Seiten gestaltet und das Resultat auch ausgedruckt werden - und warum sollte man dieses dann nicht mit den Nachbar*innen, respektive deren Briefkästen, teilen?

Während des Bastelns kann man die neuen Alben von Nine Inch Nails hören: »Ghosts V: Together« und »Ghosts VI: Locusts« heißen die neuen Veröffentlichungen von Trent Reznor, das sind jeweils die Fortsetzungen der ersten vier »Ghosts«-Teile von 2008. Beide Alben stehen kostenlos zum Streamen über den offiziellen Youtube-Kanal sowie zum Download auf der Band-Webseite zur Verfügung. Mit der Veröffentlichung will die Band in Zeiten der Krise Trost spenden: »Musik - egal ob man sie hört, darüber nachdenkt oder sie erschafft - war immer etwas, das uns über alles mögliche hinweggeholfen hat - Gutes oder Schlechtes«, schreiben Nine Inch Nails in einem Statement - »StayHome and escape withMe«.

Ein Tipp fürs Wochenende: Beim kooperativ aufgebauten antikapitalistischen Streamingdienst MeansTV gibt es Serien, Filme und Dokumentationen, die so bisher nicht bei Disney, Amazon, Sky oder Netflix zu sehen sind - Produktionen über Mietstreiks, die griechische Diaspora in New York, Adbusting in London oder Jugendproteste in Spanien. nd