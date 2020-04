Kohlendioxid stellt bekanntlich den Hauptnährstoff für Pflanzen dar. Der Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre sollte also ihr Wachstum fördern. Doch bei Bäumen gleicht das CO2 die negative Wirkung des treibhausgasbedingten Klimawandels nicht aus: Je extremer Trockenheit und Hitze werden, desto weniger profitieren die Bäume von der intensiveren Versorgung mit Kohlendioxid, was Kohlenstoffwechsel und Wassernutzungseffizienz betrifft. Dies berichten Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) über ihre Untersuchungen an Aleppo-Kiefern in der Fachzeitschrift »New Phytologist«. (DOI: 10.1111/nph.16471) nd