Masayoshi Son verliert durch das Coronavirus Milliarden. Foto: AFP/Kazuhiro Nogi

»Vor dem Sturm sollte man sich so schützen, dass man auch als Feigling belächelt werden könnte. Das ist wahrer Mut, finde ich.« Als Masayoshi Son vergangene Woche diesen Tweet in die Welt setzte, dürften sich viele gefragt haben, was genau er damit meinte. Ging es um das sich auch in Japan seit Wochen mit hohem Tempo ausbreitende Coronavirus? Immerhin hatte Son kurz zuvor verkündet, fortan 300 Millionen Gesichtsmasken pro Monat ins Land zu bringen.

Vielleicht dachte der notorische Draufgänger aber auch laut über seinen eigenen Schutz nach. Nicht gesundheitlich, sondern finanziell. Inmitten der Coronakrise ist Son, der im letzten Jahr noch die reichste Person Japans war, gerade zum zahlenmäßig wohl größten Verlierer überhaupt geworden. Sein Telekommunikations- und Multikonzern Softbank hat jüngst Verluste in Höhe von rund sechs Milliarden Euro verkündet. Hinzu kommen 15 Milliarden Wertverluste in seinem mit 100 Milliarden ausgestatteten Vision Fund, durch den er über die Jahre immer wieder in vermeintlich vielversprechende Start-ups investiert hat.

Böse Zungen sagen nun, der Sturz sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Denn Son hat immer wieder hoch gepokert, und dabei bisher meist viel gewonnen. »Ich kaufe beim Beginn von Paradigmenwechseln«, hat der 62-jährige Sohn eines koreanischstämmigen Fischers, der nach der Schule in die USA ging und dort an der Elite-Universität Berkeley studierte, einmal seine Strategie beschrieben. Mit seinem Vision Fund hat er sich zuletzt auf diverse Plattformgeschäfte eingeschossen. Er hält Anteile am Quasitaxiunternehmen Uber, am Onlinewarenhaus Alibaba, am Coworkinganbieter WeWork und vielen mehr.

Sollten inmitten der Coronakrise nun weitere Verluste hinzukommen, könnte auch diversen Start-ups, auf die Son gesetzt hat, allmählich bange werden. Aus Deutschland gehören hierzu etwa das Touristenführerunternehmen GetYourGuide, der Gebrauchtwagenhändler Auto1 und der Zahlungsdienstleister Wirecard. Ein Rückzug des Großinvestors würde kein gutes Signal sein.