In unserem Kulturkreis hat es Tradition, harte Anstrengung und Leidensfähigkeit als Kerntugenden lobzupreisen. Fast könnte man es einen Preußen-Fetisch nennen, wie bereitwillig Menschen, die sich besonders reinhängen, geschätzt und verehrt werden. Ulli Hoeneß, Carsten Maschmeyer, Jan Ullrich - es ginge ewig so weiter. Wer sich bis zum Umfallen den Hintern aufreißt, ist berühmt, wird in Talkshows eingeladen, verdient einen Haufen Schotter. Leistung lohnt sich. Der Schauspieler Ulrich Matthes will jetzt die Belegschaft eines Supermarktes ins Theater einladen, wenn das alles vorbei ist. Inklusive Fete für die Angestellten, deren Arbeit viel zu lange als selbstverständlich galt. Lange war Überstunden-schieben-anmotzen-lassen-weil-Diesdas-alle-ist-und- trotzdem-lächelnd-nach-Treueherzen-fragen ein völlig okayer unterbezahlter Beruf. Aber jetzt arbeiten die Leute wirklich am Limit, das muss belohnt werden. Am besten geeignet für die Stückauswahl: »Geschlossene Gesellschaft«. cod