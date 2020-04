UNO: Steigende Arbeitslosigkeit junger Menschen

Die Vereinten Nationen haben vor einer wachsenden Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen gewarnt. 2019 hätten 267 Millionen junge Leute (15 bis 24 Jahre) keinen Job gehabt oder seien nicht in einer Ausbildung gewesen, teilte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Genf mit.

Junge Frauen seien besonders stark betroffen: 181 Millionen der jungen Menschen ohne Job oder ohne Ausbildung seien weiblich gewesen, hieß es weiter. Die Zahl der betroffenen jungen Menschen wird nach den Berechnungen der ILO auf 273 Millionen im Jahr 2021 steigen. Im Jahr 2016 habe die Zahl noch bei 259 Millionen gelegen. Die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt führe zu einem Wegfall von Jobs.

Insgesamt sind den Angaben zufolge derzeit rund 1,3 Milliarden Menschen weltweit zwischen 15 und 24 Jahre alt.

Unternehmen fehlen Handwerker

Jedes fünfte deutsche Unternehmen findet selten qualifizierte Mechaniker, Elektriker oder Schweißer, wie der Personaldienstleister Manpower in einer Studie zum Fachkräftemangel mitteilte. Mit weitem Abstand folgen demnach unter anderem IT-Experten, Ingenieure und Fahrer.

Insgesamt haben der Studie zufolge 64 Prozent der rund 1000 befragten Arbeitgeber Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden - bei der letzten Erhebung Ende 2018 waren es 51 Prozent. Das liegt laut Manpower unter anderem an einer »Akademisierung unserer Arbeitswelt« und an fehlendem Mut junger Frauen, sogenannte Mint-Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu wählen.

Fortschritte bei der Integration

Unternehmen und Bundesregierung sehen Fortschritte bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Laut einer Umfrage des »Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge« bilden mit 56 Prozent aktuell etwas mehr als die Hälfte der befragten knapp 400 Mitgliedsfirmen Menschen mit Fluchthintergrund aus. 2016 war es erst etwa ein Drittel. »Viele Menschen haben mittlerweile ein Sprachniveau erreicht, das sie zu einer Ausbildung befähigt«, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin.

Unter den Geflüchteten befinden sich laut Umfrage auch immer mehr Fachkräfte. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmen habe Fach- oder Führungspositionen mit Geflüchteten besetzt.

Das Netzwerk, eine Initiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertages und des Wirtschaftsministeriums, wurde 2016 gegründet. In ihm sind rund 2200 Unternehmen aktiv. DIHK-Präsident Erle Schweitzer erklärte, die neuen Gesetze des »Migrationspakts« hätten bürokratische Hürden abgebaut. Agenturen/nd