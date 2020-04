Die Coronatest-Kapazitäten sollen ausgebaut werden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die ersten Wochen mit Corona sind überstanden; nach einer verschreckten Ruhepause halten die Rituale der politischen Meinungsbildung wieder Einzug. Während die Bundesregierung die Instrumente schärfen will, um das Land auf Pandemien wie die jetzige künftig besser vorzubereiten, halten die Debatten über weitere nötige Lockerungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens an. Da geht einiges tüchtig durcheinander, und die verschiedenen Auslegungen der jüngsten Regeln in den einzelnen Bundesländern tragen ihren Teil zur allgemeinen Verwirrung bei.

Doch auch der Ruf nach weiteren Lockerungen - einerseits zur Gewährleistung garantierter demokratischer Grundrechte, aber mit größerer Durchsetzungskraft für Liberalisierungen in der Wirtschaft - erschwert das Sortieren, welche Motive hinter den zunächst meist nachvollziehbaren Forderungen stehen. So weckte die Bundeskanzlerin mit ihrer Warnung vor einer »Öffnungsdiskussionsorgie« lauten Widerspruch. Der galt zuerst ihrem angeblich autoritären Stil, dürfte aber vor allem dem Ärger geschuldet sein, dass Angela Merkel damit eine Art Machtwort ausgesprochen hatte, zu dem sie zwar regelmäßig gedrängt wird, das aber niemand gern hört, der davon seine Interessen berührt sieht.

Zustimmung erfuhr die Kanzlerin jedenfalls von Karl Lauterbach, der in einem Interview des Deutschlandfunks vor neuen Öffnungen warnte, bevor noch die Folgen der gerade erst beschlossenen sichtbar werden könnten. Dies dauert entsprechend der Inkubationszeit rund 14 Tage, wie die über das Coronavirus aufgeklärte Öffentlichkeit inzwischen weiß. Er hätte »sogar die Lockerungen, die wir jetzt gemacht haben, noch nicht beschlossen«, meinte der SPD-Gesundheitspolitiker. Denn sollte wieder ein exponentielles Wachstum einsetzen, müssten die Lockerungen, die man bereits beschlossen hat, zurückgenommen werden. »Das wäre für Wirtschaft und für die Menschen sehr demoralisierend«, so Lauterbach.

Neben der Öffnungsdebatte, mag sie hemmungslos - als Orgie - oder bedacht empfunden werden, wird eine weitere geführt. Und sie setzt gerade nicht die Normalisierung voraus, sondern den umgekehrten Fall, und ist damit ebenfalls symptomatisch für das Bild widerstreitender Partikularinteressen. Es geht um überlastete Krankenhäuser im Falle einer aus dem Ruder laufenden Entwicklung der Pandemie. Und um die Frage, wie Ärzte dann die sogenannte Triage handhaben - wenn sie bei fehlenden Kapazitäten entscheiden müssen, welchem Patienten sie die überlebenswichtige technische Hilfe zukommen lassen und welchem nicht.

So zeigten sich die Grünen am Dienstag empört darüber, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht plant, den Krankenhäusern hierzu Entscheidungshilfen zu bieten. »Gesetzgeberischer Handlungsbedarf zu diesen medizinethischen Fragen besteht nicht«, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen.

Sie sei fassungslos, sagte deren Sprecherin für Behindertenpolitik im Bundestag, Corinna Rüffer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Rüffer befürchtet, dass im Entscheidungsdilemma der Ärzte behinderte Menschen »so gut wie keine Chance auf eine lebenserhaltende Behandlung« hätten. Das Gesundheitsministerium verweist in seiner Antwort auf zwei in der Konsequenz entgegengesetzte Handlungsempfehlungen. Einerseits die Äußerungen mehrerer medizinischer Fachgesellschaften und andererseits eine des Ethikrates.

Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz sieht hier staatlichen Regelungsbedarf. Es gehe um die Frage, ob die Erfolgsaussicht der Behandlung im Vordergrund stehen solle, wie es die Empfehlungen der Fachausschüsse vorsehen, oder deren Dringlichkeit, wie es die Stellungnahme des Ethikrats nahelege. Der Stiftungsvorsitzende Eugen Brysch wies gegenüber AFP darauf hin, dass in der medizinischen Praxis normalerweise die Dringlichkeit den Ausschlag gebe. So gelte beispielsweise in der Transplantationsmedizin die Regel: »Der kränkere Patient bekommt sein Organ früher.« Brysch fordert eine gesetzliche Klarstellung.

Immerhin teilte die große Koalition neue Pläne zum Umgang mit der Pandemie mit. Virustests und Meldepflichten sollen deutlich ausgeweitet werden, hieß es am Dienstag. Ein Gesetzentwurf sieht vor, eine Meldepflicht auch für negative Testresultate und über genesene Patienten einzuführen. Gesetzlich Versicherte, die sich testen lassen wollen, sollen dies künftig auch dann von ihrer Kasse bezahlt bekommen, wenn sie keine Symptome aufweisen. Zu den labordiagnostischen Untersuchungen sollen auch Tierärzte herangezogen werden können - wenn eine »epidemische Lage von nationaler Tragweite« vorliege. Zudem soll es mehr Grippeimpfungen geben, damit das Gesundheitswesen nicht durch eine Grippewelle doppelt belastet wird. Mit Agenturen