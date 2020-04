Mithilfe von Fossilien haben Paläontologen des Museums für Naturkunde Berlin und Kollegen aus Großbritannien für einen rund 182 Millionen Jahre zurückliegenden Zeitabschnitt für einzelne Meeresbereiche in Südeuropa einen relativ raschen Temperaturanstieg ermittelt. Dafür hatten sie verschieden schwere Sauerstoffatome in fossilen Schalen von Muscheln und anderer Organismen gemessen. Die Treibhausphase hielt über mehrere 100 000 Jahre an, mit einer durchschnittlichen lokalen Ozeanerwärmung von 3,5 Grad Celsius und Spitzenwerten von über 5 Grad. Der Temperaturanstieg führte dazu, dass kleinwüchsige Arten ihre größeren Verwandten verdrängten. nd