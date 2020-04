Datendilemma - Die Menge an Daten wächst täglich fast so deutlich an, wie die Ideen für ihre Nutzung. Doch was zunächst nützlich scheint, enthält oft auch Missbrauchspotenzial. Die Corona-Pandemie mit einer App einzudämmen ist das Ziel. Was wir uns damit einhandeln, ist die Frage.