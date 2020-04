Fitness-Studios stehen hoch im Kurs, doch die Qualität ist vielfach sehr unterschiedlich. Testsieger wurde Injoy. Foto: dpa/Andreas Gebert

Die Fitness-Studios beweisen insgesamt eine gute Servicequalität. Die professionelle Betreuung der Mitglieder überzeugt aber nicht immer. Nur fünf Unternehmen erzielten das Qualitätsurteil »gut«, weitere fünf getestete Ketten schnitten »befriedigend« ab.

Je nach Anbieter fällt die Qualität des Probetrainings sehr unterschiedlich aus. Nicht immer ist die Beratung in diesem Rahmen umfassend. Das Angebot an Kraft- und Ausdauergeräten ist fast überall umfangreich. Dagegen gibt es nur in zwei Drittel der getesteten Studios auch ein vielfältiges Kursangebot. Ein Defizit stellt dagegen die Trainingsbetreuung dar: Die Coaches führen oft kaum oder nur unregelmäßig Rundgänge auf der Fläche durch und gehen dabei auch zu selten aktiv auf die trainierenden Mitglieder zu.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete zehn große, überregionale Fitness-Studio-Ketten mit bundesweit mindestens 25 Filialen. Testsieger wurde Injoy mit dem Qualitätsurteil »gut«. Der Anbieter überzeugt mit der besten Leistung im Bereich Beratung und Probetraining. Die Mitarbeiter beraten fachkundig, umfassend sowie individuell und erklären Geräte und Übungen ausführlich. Die Studios punkten mit Sauberkeit und sehr angenehmer Raumatmosphäre. Zudem überzeugt die Präsenz von Fitness-Coaches auf der Trainingsfläche, die auch aktiv Kontakt zu den Trainierenden aufnehmen.

Den zweiten Rang belegt Fitnessloft (Qualitätsurteil: »gut«). Die Qualität der Probetrainings ist im Anbietervergleich am besten. Die Trainer analysieren die Ziele und Wünsche der Interessenten sehr genau und geben bedarfsgerechte Auskünfte. Darüber hinaus verfügt die Fitness-Studio-Kette über ein sehr umfangreiches Geräte- und vielfältiges Kursangebot.

Auf Rang drei positioniert sich Easyfitness, ebenfalls mit dem Qualitätsurteil »gut«. Die Berater gehen motiviert und kompetent auf den Bedarf der Interessenten ein. Während des Probetrainings weist das Personal zudem besonders detailliert auf Vor- und Nachteile des Trainings hin. DISQ/nd

Die Studie zum Download online unter www.disq.de.