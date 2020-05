Dass eine noch vor wenigen Wochen angesehene Berufsbezeichnung wie »Virologe« in kurzer Zeit zum Schimpfwort mutieren konnte, sollte allen anderen so genannten Berufstätigen mehr als zu denken geben. Einig sind sich jedenfalls die Irren und Irrlichternden: Die Stunde der Virologen sei jetzt vorbei. Aber was, bitte, soll das bedeuten? Welche Stunde ist nun angebrochen?

Während der eine Teil noch staunend die neuen »Sinneswelten und Tänze« erforscht, die sich, wie der Kulturwissenschaftler Joseph Vogl in einem sehr lesenswerten Interview zu denken anregte, dank der neuen Empfindlichkeiten, Rücksichtnahmen und Oberflächen dem Körper darbieten, oder auch, verständlicherweise, verzweifelt, verschafft sich bei den anderen die übliche Menschenverachtung Raum, kombiniert mit der »Buntheit menschlicher Intelligenz in der Produktion des Grotesken« (wiederum Vogl).

Um Raum geht es hier ganz wörtlich und wirklich. Kaum ein Jogger-Duo, das seinen Mitmenschen auswiche; kaum eine Supermarktgängerin, die, um des Abstands willen, zehn Sekunden länger auf den Griff nach der Grillbauchpackung zu warten bereit wäre. Dazu kommen all die medialen Linsenköche, Tanzlehrer und Albtraumverbreiter, die die Verwaltungszentren des mittelmäßigen Geschmacks - aus Langeweile? - aus ihren nach Sahne stinkenden Löchern in den Raum der Talkshows zerren. Dass Alexander Kekulé, wie ich gerüchteweise erfuhr, einen zweiten Kühlschrank nach Hause geliefert bekommen hat, dürfte nur temporär Abhilfe schaffen.

Das Gegenprogramm: die Sehnsucht nach Liebe. »Temptation Island«, »First Dates Hotel«, »Too Hot to Handle«, »Love is Blind« füllen die Isolation mit kaputten Bildern des kaputten Sichnäherns. Eben das ist in einer Gesellschaft wie der real existierenden ja auch verdammt schwierig - umso mehr verschanzt hinter Bildschirmen. Aber wenn die brüllenden Hirsche allerorten das Ende der Kontaktbeschränkungen fordern, nur um sich dann doch wieder, wie üblich, mit viel Autorität gegenseitig vom Leibe zu halten, dann besteht die Aufgabe der anderen Tiere im Zoo darin, zu zeigen, wie viel Nähe in der Ferne möglich ist. Das beginnt mit kleinen Gesten: des Ausweichens, Platzlassens und, womöglich, des Sich-in-anderen-Erkennens und -Verkennens.

»Fear is my biggest enemy«, sagte einer der Kandidaten von »Too Hot to Handle« voller Schlamm nach einer Übung, bei dem sich die männlichen Teilnehmer mit Schlamm einrieben, um sich ihre Schwäche einzugestehen. Mut zur Angst beflügelt Kreativität, sie lässt uns tanzen.