Bundespräsident Richard von Weizsäcker hielt 1985 seine vielbeachtete Rede im Bundestag während der Feierstunde zum Ende des 2. Weltkrieges. Foto: picture alliance

Wenn es um das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland geht, wird oft und gern auf die Rede Richard von Weizsäckers 1985 verwiesen. Der CDU-Politiker, damals seit einem Jahr Bundespräsident, sprach am 8. Mai bei einer Gedenkstunde im Plenarsaal des Bundestages. »Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft« war die Rede überschrieben, die als Meilenstein der westdeutschen Geschichtsbetrachtung gilt - die bis dahin vor allem von Verharmlosen, Schönreden und Verschweigen geprägt war.

Weizsäcker bezeichnete in seiner Rede den 8. Mai 1945 als »Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.« Das waren ungewohnte Töne. Befreiung vom Faschismus - das war die in der DDR längst übliche Bezeichnung; im westdeutschen Staat war bis dahin von Befreiung so gut wie keine Rede gewesen...