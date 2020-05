Foto: Valery Faminsky / Private collec

Was Chemnitz und Wolgograd zusammengebracht hat, war nicht die Geschichte - auch wenn sie beide Städte verbindet. Die Stadt an der Wolga, damals noch Stalingrad, war von August 1942 bis Februar 1943 Schauplatz einer entscheidenden Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Die Rote Armee hielt in verlustreichen Kämpfen dem Vormarsch der Wehrmacht stand; Stalingrad wurde dabei zu großen Teilen zerstört. Die Stadt in Sachsen wurde am 5. März 1945 bei Bombenangriffen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wer, wie Eberhard Langer und Juri Starovatych, die Zeit als Kind erlebte, hat also vergleichbare Erinnerungen: der eine an Nächte im Bombenkeller, der andere an die Flucht über den Fluss. »Unsere Kindheit«, sagt Langer, »war sehr ähnlich.«

Dass Starovatych und Langer vor genau 32 Jahren als Stadtoberhäupter von Wolgograd und Karl-Marx-Stadt einen Vertrag über eine Städtepartnerschaft unterzeichneten, hatte Gründe indes nicht in der Historie, sond...