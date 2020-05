Große Zerstörung hat ein Brand in einem türkischen Geschäft angerichtet. Foto: dpa/Lino Mirgeler

»Sobald alles wieder aufgebaut ist, wird dieses Geschäft wieder eröffnet, und selbst wenn es mit einer Gurke oder einem Apfel beginnt – das garantiere ich dem oder den Tätern.« Mit diesen Worten wandte sich ein türkeistämmiger Ladenbesitzer vor rund einer Woche auf Instagram an die Öffentlichkeit. In der Nacht zum 27. April war sein Obst- und Gemüseladen im oberbayrischen Waldkraiburg komplett ausgebrannt. Sechs Menschen wurden verletzt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen – und jetzt ermittelt sogar eine Sonderkommission der örtlichen Polizei. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen, »da ein extremistischer Hintergrund für die Taten naheliegt«, sagte Sprecher Klaus Ruhland dem »nd«.

Denn dies war nicht der einzige mutmaßliche Anschlag in Waldkraiburg. Innerhalb von zehn Tagen wurden vier Läden angegriffen, deren Besitzer türkeistämmig sind. Neben dem Brandanschlag handelte es sich laut Generalstaatsanwaltschaft München um drei Sachbeschädigungen, bei denen jeweils die Schaufensterscheiben mit einem Stein eingeworfen wurden. Zudem soll eine »übelriechende Flüssigkeit in die Läden eingebracht« worden sein. Das erste Ziel war in der Nacht vom 16. auf den 17. April ein Friseurladen. Einen Tag später wurde die Scheibe eines Lokals eingeschlagen, zuletzt in der Nacht auf den 6. Mai die Scheibe eines Imbisses. »Können wir hier noch von Zufall sprechen?«, fragte der türkeistämmige Ladenbesitzer auf Instagram. »Kein schönes Gefühl mehr, in Waldkraiburg zu leben«, fügte er hinzu.

Auch der bayrische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußerte sich mittlerweile zu den Taten. »Ich bin fassungslos und tief erschüttert«, sagte er nach dem letzten Anschlag von Mittwochnacht. Das Ministerium messe dem Geschehen eine sehr hohe Bedeutung bei. »Solche Straftaten werden wir nicht hinnehmen, sondern mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln konsequent verfolgen.«

Waldkraiburg hat etwa 23.000 Einwohner. Die Stadt hat eine multikulturelle Einwohnerschaft. Sie entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingsstadt, nach 1946 siedelten sich unter anderem Vertriebene aus Ost- und Südosteuropa an.

Der Bürgermeister der Stadt, Robert Pötzsch, gehört der Unabhängigen Wählergemeinschaft UWG an. Im Wahlprogramm heißt es »Die UWG Waldkraiburg steht für ein generationsübergreifendes, interkulturelles Miteinander, das es zu fördern gilt.«

Pötzsch traf sich seit Beginn der Anschläge bereits mehrmals mit den Betroffenen sowie Vertretern der lokalen türkischen Gemeinde und versprach seine Unterstützung. Bei einem Runden Tisch erklärte er, »dass wir alles daransetzen, diese Tat mit allen notwendigen und möglichen Mittel aufzuklären.« Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde Ahmet Baskent sagte, dass die türkischen Mitbürger große Angst hätten und sich mehr Sicherheit wünschten.

In türkischen Medien waren die Taten schon Thema. Es könnten schlimme Erinnerungen wach werden: An den NSU, der ebenso türkeistämmige Gewerbetreibende und Händler ins Visier genommen hatte.

Dass türkische Ladenbesitzer betroffen seien, erinnere zwar an den NSU, sagte Ruhland, Sprecher der ZET, der dpa. Der NSU sei aber bundesweit aktiv gewesen, habe im Untergrund agiert – und zielgerichtet getötet. Bei den Taten sei lange kein Zusammenhang gesehen worden. Hier lägen die Ermittlungen nun von Anfang an in einer Hand. Ruhland warnte vor voreiligen Schlüssen. »Wir ermitteln weiter in alle Richtungen.« Seit dem Start der ZET 2017 sei allerdings kein entsprechender Fall bekannt geworden, bei dem es mehrere Anschläge in derart zeitlich und örtlich engem Zusammenhang und mit Verdacht auf einen extremistischen Hintergrund gab. dpa/nd