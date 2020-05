Vorerst auf freiem Fuß: Perus Oppositionspolitikerin Keiko Fujimori Foto: AFP/Juan Carlos Vivas

Die peruanische Oppositionspolitikerin Keiko Fujimori ist frei. Ein Berufungsgericht erklärte die im Januar gegen die Vorsitzende der rechtspopulistischen Fuerza Popular verhängte Untersuchungshaft für nicht verhältnismäßig. Die Beweismittel der Staatsanwaltschaft seien nicht ausreichend, unter anderem sei nicht von einer Fluchtgefahr auszugehen.

Die 44-Jährige, gegen die unter anderem wegen Korruption ermittelt wird, konnte nach der Gerichtsentscheidung vergangene Woche das Frauengefängnis von Chorillos unter Auflagen verlassen. Fujimori darf nun weder ihren Wohnort unerlaubt verlassen noch mit Zeugen oder Mitangeklagten Kontakt aufnehmen. Das schließt auch ihren Ehemann Mark Vito Villanella ein, gegen den ebenfalls ermittelt wird. Für ihre Kampagne zur Präsidentschaftswahl 2011 soll Fujimori rund 1,2 Millionen US-Dollar vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten haben. Bis November 2019 hatte die studierte Betriebswirtin bereits in Untersuchungshaft gesessen.

Fujimori nutzte die Gunst der Stunde, um sich als Kämpferin für die Rechte von Gefangenen zu gerieren. Bislang war sie in diesem Kontext als Befürworterin der Todesstrafe aufgefallen. Die Überbelegungen bedeuteten in der Corona-Pandemie »ein Todesurteil«, sagte sie in einer Videobotschaft.

Am Freitag verbreitete sie zudem einen Antrag zweier ihrer Geschwister an den Obersten Gerichtshof, in dem aufgrund der Umstände die Haftentlassung für ihren Vater Alberto Fujimori gefordert wird. Der ehemalige Diktator (1990-2000) verbüßt derzeit eine Haftstrafe wegen schwerer Menschenrechtsverbrechen. Nach der Scheidung von seiner Frau 1994 beauftragte Alberto Fujimori die damals 19-jährige Keiko mit den Aufgaben der First Lady. In dieser Rolle leitete sie mehrere Kinderstiftungen. 2006 wurde Keiko in den Kongress gewählt, 2011 und 2016 war sie Präsidentschaftskandidatin. 2016 verlor sie die Stichwahl knapp gegen den neoliberalen Unternehmer Pedro Pablo Kuczynski, der sich aktuell wegen Korruptionsverdacht unter Hausarrest befindet.