Indigourlaub zeigt sich während der Corona-Krise kulant: Alle Reisen des österreichischen Veranstalters waren bis zum 11. April 2020 abgesagt worden. Kunden bekommen geleistete Zahlungen vollständig zurückerstattet.

Anreisen bis Ende Juni 2020 können Indigourlauber kostenlos auf andere Termine bis einschließlich Ende 2021 umbuchen. Für Neubuchungen gilt ebenso ein kostenloses Stornorecht, solange die Reisewarnungen bestehen bleiben.

Dabei trifft die Corona-Krise das Unternehmen hart, denn die veranstaltereigenen Häuser Son Manera Retreat Finca auf Mallorca und Mountain Retreat Center im Chiemgau bleiben ebenso zunächst bis Ende April 2020 geschlossen.

Indigourlaub ist Spezialist für Reisen mit den Schwerpunkten Yoga, Qi Gong, Meditation und Ayurveda-Kuren. »Auch wenn uns als kleiner Reiseveranstalter die aktuelle Situation vor große Herausforderungen stellt - was wir in normalen Zeiten versprechen, möchten wir auch in der schwersten Krise halten«, sagt Geschäftsführerin Sonja Miko. Während andere Unternehmen dazu übergehen, bei Absagen während der Coruna-Pandemie Gutschriften auszustellen, bietet Indigourlaub als Entschädigung die Umbuchung an. nd