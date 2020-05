Experten für Sterbebegleitung machen darauf aufmerksam, dass Besuche in Hospizen auch in Zeiten von Corona in Ausnahmefällen gestattet werden können. Angehörige sollten mit der jeweiligen Einrichtung Kontakt aufnehmen, um Besuchsmöglichkeiten zu besprechen. Allerdings sei auch in den Hospizen die Schutzausrüstung knapp.