Reisen ist tief verbunden mit dem Wort Sehnsucht. Das gewohnte Homeoffice hinter sich lassen, Neues im Sortiment im Supermarkt entdecken und sich selbst dabei besser kennenlernen. Die Wissbegierde ist so alt wie die Menschheit. Neue archäologische Funde belegen, dass der moderne Mensch schon viel früher nach Europa kam als bisher angenommen und die kulturelle Entwicklung stark geprägt hat. Fortschritt speist sich seit Jahrtausenden aus Entdeckergeist. Was aber hat das für die Jetztzeit zu bedeuten? Nun, da weder Neues zu uns noch Bekanntes irgendwoanders hin kann, um uns nicht weiter mit Bekanntem zu langweilen, wird es darauf hinauslaufen, dass wir, ginge es so weiter wie bisher, eine kulturelle Stagnation sondergleichen erleben werden. Auf uns warten: die Themenwoche »Lars Eidinger nackt« auf Arte, Xavier Naidoo auf »Marionetten des Adrenochroms«-Tour - und Frank Castorf liest 56 Stunden im Livestream aus dem Dramolett »Da kriege ich das Kotzen«. cod