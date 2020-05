Sie sollten stets aufpassen, wo und mit welcher Fußbekleidung Sie irgendwo hintreten, denn das könnte sehr langfristige Folgen haben. Dieser kürzlich entdeckte Fußabdruck jedenfalls ist nach Aussagen der Forscher etwa 5000 bis 19 000 Jahre alt und gehört zu einer ganzen Gruppe menschlicher Spuren in der Nähe des Natronsees in Tansania. Wir gehen mal davon aus, dass es seinerzeit stark geregnet hat und die armen Urmenschen mit mangelhaftem Schuhwerk durch den Schlamm waten mussten, um zur Arbeit oder wieder nach Hause zu gelangen. Wie auch immer, für Anthropologen sind diese versteinerten Abdrücke Gold wert, können sie daraus doch Rückschlüsse auf das Aussehen und die Lebensweise der damaligen Seeanrainer ziehen. Wenn Sie also wieder einmal unbedacht durch die Gegend stolpern, bedenken Sie, was das für einen Eindruck macht - so in 10 000 Jahren. frs

Foto: AFP/William Harcourt-Smith