Als Herr Mosekund mit einem Freund spazieren ging, gerieten sie in einen Streit darüber, ob das einst zerrissene Vaterland eine zufriedenstellende Entwicklung nehme. »30 Jahre«, rief der Freund, »und noch immer diese Unterschiede.« - »Aber es geht doch aufwärts, insgesamt gesehen«, sagte Herr Mosekund. »Aufwärts, wenn ich das schon höre«, ereiferte sich der Freund, »das können nur Leute behaupten, die ...« Leider erfuhr Herr Mosekund nicht, wer so etwas behaupten kann, denn der Freund hatte in seiner Rage einen herumliegenden Ast übersehen, war mit einem Schreckenslaut gestürzt und blieb mit einem lädierten Arm liegen. »Gebrochen«, lautete die Diagnose in der Notaufnahme, die der Freund mit einem fachmännisch angefertigten Gips verließ. »Sowas kommt vom Politisieren«, ächzte der Freund. »Ach was, das wird schon wieder«, sagte Herr Mosekund und klopfte vorsichtig auf den Gips: »Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört.«