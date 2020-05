Wenn in asiatischen Megacitys Winter-Smog herrscht, misst man in den Straßen mehr Feinstaub, als es eigentlich geben dürfte. Ein internationales Team, zu dem auch Forscher*innen der Goethe-Universität Frankfurt gehörten, konnte jetzt zeigen, dass vor allem Salpetersäure- und Ammoniak-Dämpfe zur Bildung weiterer Feinstaubpartikel beitragen. Salpetersäure und Ammoniak entstehen in Stadtzentren vorwiegend aus Stickoxiden in Autoabgasen. In Experimenten wuchsen winzige Nanopartikel in Anwesenheit der Stickstoffverbindungen schnell zu stabilen Aerosolpartikeln. (»Nature«, DOI 10.1038/s41586-020-2270-4) nd