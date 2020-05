Foto: nd/Ulli Winkler

Die Gemeinde Wandlitz (Barnim) erhält eine ihrer angesagtesten Sommerattraktionen zurück. Das Strandbad Wandlitzsee wird an diesem Freitag wiedereröffnet – sehr zur Freude der Einheimischen, vor allem der Jugendlichen und der jungen Familien, aber auch der Ausflügler aus Berlin und der Feriengäste. Seit August 2018 war das beliebte Bad nach Munitionsfunden geschlossen, die komplette Saison 2019 musste abgeschrieben werden. Und in diesem Jahr drohte mit der Coronakrise, wie viele befürchteten, das endgültige Aus.

Routiniert ist am Dienstag nach mehr als 20 Monaten mit einer letzten Unterwassersprengung die Beseitigung von Kriegsmunition im Uferbereich des Wandlitzer Sees abgeschlossen worden. Drei Gewehrgranaten, die 75 Jahre lang am Seegrund vor sich hin gerottet hatten und nicht mehr sicher abtransportiert werden konnten, hatten Experten des landeseigenen Kampfmittelberäumungsdienstes (KMBD) sprengen müssen.

Es war die zehnte Sprengung seit Beginn der Suche, die ein Seeareal von insgesamt 15 000 Quadratmetern um᠆fasste. Allein bis zur Unterbrechung der Arbeiten im letzten Herbst waren insgesamt 166 Kilogramm Munition, Waffen und Waffenteile zutage gefördert worden. Darunter befanden sich 1858 Pistolen- und Gewehrpa᠆tronen, aber auch 122 Hand- und Gewehrgranaten, einige Artilleriegeschosse und drei Panzerfäuste. Auch allerlei Haushaltsmüll, Schrott und Bauschutt musste entsorgt werden.

In der letzten Phase der Räumung, bei der zeitweilig ein Schwimmbagger eingesetzt wurde, bargen KMBD-Spezialtaucher und Mitarbeiter einer Oranienburger Munitionsbergungsfir᠆ma ab Februar neben besagten Gewehrgranaten abermals an die 200 Pistolen- und Gewehrpatronen sowie fünf verrostete Waffen.

Seit dem 27. Mai ist die Kampfmittelsuche offiziell beendet. Nun brauchen die Gemeinde sowie viele unmittelbar betroffene Gastronomen, Händler und Gewerbetreibende Klarheit, wie die entstandene Kosten und Einnahmeverluste zu verkraften sind.

Immerhin öffnet das Bad nun früher als erwartet. »Nachdem auch das Land jetzt grünes Licht für die Öffnung der Frei- und Strandbäder ab dem 28. Mai 2020 gegeben hat, steht dem Saisonbeginn unseres Wandlitzer Strandbades nichts mehr im Wege«, teilte Verwaltungssprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt mit. Am Freitag, wenn alles zur Umsetzung der Covid-19-Eindämmungsverordnung vorbereitet ist, werde das Strandbad eröffnet. Für den Morgen hat die Gemeinde zu einem Pressetermin geladen. Im Anschluss, ab 10 Uhr, will man die ersten Badegäste einlassen. Enge menschliche Nähe schließt dabei übrigens das Abstands- und Hygienekonzept aus. Bei 16 Grad Wassertemperatur ist das hart.