Foto: Max Böhnel

Es ist der sechste Tag der Proteste gegen Polizeigewalt in New York City: Ein Dutzend Demos und Kundgebungen sind über alle fünf Stadtteile geplant. In den beiden Nächten zuvor hatten im Windschatten der Massendemonstrationen Hunderte von Plünderern versucht, darunter gut organisierte Gangs, Luxusgeschäfte, aber auch das riesige Kaufhaus »Macy‘s« leerzuräumen – einige mit Erfolg. Inzwischen sind Hunderte von Geschäften in Manhattan mit Sperrholz verbarrikadiert, auch in der legendären Christopher Street im West Village, wo vor 51 Jahren die Cops die Schwulenkneipe Stonewall Inn stürmten.

Die Aktion löste damals einen Aufstand aus, der fünf Tage und Nächte lang dauerte und als Auftakt für die Befreiungsbewegung für Menschen aller Geschlechter und sexuellen Orientierungen gilt. Das Stonewall Inn soll auch heute Nachmittag Anziehungspunkt für radikale Proteste werden. »Pride is a riot!« heißt es in Schwarz auf einem weißen Transparent über dem Eingang, daneben der Hashtag BLM. Den Auftakt für den Aktionsmonat haben die Betreiber des Stonewall Inn in den Dienst des Antirassismus gestellt. BLM steht für »Black Lives Matter«.

Um 17 Uhr blockieren zwei, vielleicht dreitausend Menschen die Christopher Street und die ans Stonewall Inn angrenzende Kreuzung zur 7th Avenue. Viele tragen selbstgemalte Schilder hoch. Sie fordern unter anderem den Entzug der finanziellen Mittel für die Polizei. »Fuck NYPD« heißt es schlicht auf anderen, oder »Black Lives Matter«. Für eine Demo vor der legendären Kneipe im legendären schwulen Stadtviertel sind ausgesprochen wenig Regenbogenfarben zu sehen. Die Stimmung ist ernst. Den wenigen, die keine Maske tragen, wird eine ausgehändigt. Die Farbe schwarz bestimmt die Kleidung. Zu feiern ist niemand zumute. Cops sind noch keine zu sehen.

Auslöser für die Stonewall-Kundgebung ist der Tod von George Floyd, thematisiert wird an diesem Dienstag aber Gewalt gegen die schwarze Transgendergemeinde. Konkret geht es um das Andenken an die jüngsten Opfer Nina Pop, eine schwarze Transgender-Frau, und Tony McDade, einen schwarzen Transgender-Mann. Pop war Anfang Mai in Missouri erstochen in einer Wohnung aufgefunden worden. McDade starb Ende Mai in Florida unter ungeklärten Umständen an einer Polizeikugel.

»Say his name«, ruft jemand, und die Menge antwortet »George Floyd, George Floyd, George Floyd«. Auf die Aufforderung »Say her name« folgt »Nina Pop, Nina Pop, Nina Pop«. Und schließlich wieder »Say his name« mit »Tony McDade, Tony McDade, Tony McDade«. Hunderte, die am Rand der Kundgebung stehen, raunen die Namen einfach nur mit. Wer drüben am Stonewall Inn Sätze aus den Biographien der Ermordeten verliest, ist nicht aus der Entfernung zu verstehen.

Für Alex Druness ist die Kundgebung das erste Zusammentreffen mit Menschen seit zweieinhalb Monaten. Wegen des Coronavirus hat sich der 24-Jährige erst jetzt aus seinem Kellerraum gewagt. Er habe seinen Job als Kellner verloren, klagt er unter seiner schwarzen Maske, und lebe vom Ersparten. Das reiche noch zwei Monate. Sein Freund sei »hustend, wahrscheinlich mit Coronavirus« Mitte April aus dem gemeinsamen Zimmer ausgezogen und seitdem verschwunden. Er werde sich »irgendwie nach Kalifornien durchschlagen, wenn New York so eine Wüste bleibt«, sagt er. Damit meint er das Risiko, krank zu werden und ohne Krankenversicherung und Arbeit auf der Strasse zu landen. »No future hier«, sagt er traurig. In San Francisco habe er Freunde »und wahrscheinlich einen Job, und die Cops sind nicht so eklig wie hier«.

Zwischendurch kommt an der 7th Avenue doch Jubel auf, wenn ein Auto- oder Busfahrer hupend und winkend entlang kommt. Dazu fordern Plakate auf. Menschen mittleren und höheren Alters bleiben solchen Versammlungen offenbar aus Sorge um die eigene Gesundheit fern. Ausnahmslos Teenager und junge Erwachsene sind anwesend.

Teena will ihren Nachnamen nicht nennen. Sie sei »zwischen 20 und 30« grinst sie, »und jeden Tag gegen die Cops auf der Straße«. Die untersetzte Afroamerikanerin hat sich die Haare abrasiert. Auf einen Karton hat sie »All Black Lives Matter« gemalt. Die Gewalt gegen schwarze Transgender-Menschen sei »auch in unserer afromerikanischen Community ein Tabuthema«, klagt Teena. Sie stamme aus einer sehr religiösen christlichen Familie in Philadelphia. Ihr Lesbischsein habe sie zuhause nicht leben können. Mit dem Satz »Fuck religion and fuck the cops« verabschiedet sie sich.

Die Kundgebung geht zu Ende. Aus ihr wird eine Demonstration. Dort haben sich inzwischen recht locker stehende Polizisten an einer Straßenseite aufgebaut. Den Verkehr abzuriegeln brauchen sie nicht. Denn die Hochhausschluchten von Manhattan werden seit Mitte März kaum befahren. In einer Seitenstraße steigt eine Gruppe Robocops gemächlich aus einem Mannschaftsbus aus.

Die Demonstrationsspitze wandert, von der Menge gefolgt, Richtung Midtown. »Mal sehen, wie weit wir kommen«, sagt jemand. »No justice, no peace«, lautet ein Ruf, in den Dutzende einstimmen. Und wenn sich wieder Polizisten blicken lassen, dann ertönt der Chor »How do you spell racist – NYPD«. Wie sich die Beamten der größten Polizeibehörde der Welt verhalten werden, wenn der Uhrzeiger Richtung 20 Uhr rückt, also die Ausgangssperre offiziell eintritt, ist nicht klar. »Whose streets? Our streets!« wird dann den Cops entgegengerufen werden.