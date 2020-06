Die Lebenshilfe hält an ihrer Forderung fest, dass medizinische Einrichtungen für Menschen mit Behinderung unter den Corona-Schutzschirm kommen müssen. Die Anhörung des Gesundheitsausschusses im Bundestag habe das erneut gezeigt. Sozialpädiatrische Zentren, Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit Behinderung und Psychiatrische Institutsambulanzen für Menschen mit psychischen Erkrankungen müssten in der Corona-Krise finanziell abgesichert werden, so die Organisation.