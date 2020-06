Ich möchte gern in der Sommerzeit ein Motorrad fahren. Darf ich das mit einem Pkw-Führerschein?

Jens B., Berlin

Seit dem 31. Dezember 2019 ist es möglich, zusätzlich zum Auto auch Leichtkrafträder der Klasse A1 zu fahren. Mit der Erweiterung des Pkw-Führerscheins will man an eine in Deutschland bis 31. März 1980 bestandene Regelung anknüpfen.

Bevor man ein Leichtkraftrad der Klasse A1 führen darf, benötigt man die Eintragung der Schlüsselzahl 196 in den Pkw-Führerschein. Für diesen Eintrag muss man mindestens fünf Jahren die Fahrerlaubnisklasse B besitzen und das Mindestalter von 25 Jahren erreicht haben. Außerdem muss man eine theoretische und praktische Schulung im Umfang von mindestens 13,5 Zeitstunden (9 Unterrichtseinheiten à 90 Minuten) absolviert haben, deren erfolgreicher Abschluss von einem Fahrlehrer bestätigt wurde. Eine theoretische oder praktische Prüfung ist hingegen nicht erforderlich.

Nach Eintragung der Schlüsselzahl 196 dürfen auch ausschließlich zweirädrige Leichtkrafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 ccm, einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW, bei denen das Verhältnis von Leistung zu Gewicht 0,1 kW/kg nicht übersteigt, geführt werden. Dreirädrige Leichtkrafträder (Trikes) der Klasse A1 dürfen nicht gefahren werden. Der erweiterte Autoführerschein ist nur innerhalb Deutschlands und nicht im Ausland gültig.

nd-ratgeberredaktion