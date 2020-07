Paula blockiert die SPD - Protest gegen Kohleausstiegsgesetz 2038 Supernova Das Leftstyle-Magazin

Heute verabschiedet der Bundestag das Gesetz zum Kohleausstieg. Kritikern geht der Ausstieg nicht schnell genug. Wenn die Regierung nicht in die Puschen kommt, so ihre Auffassung, legen die Aktivist*innen eben selbst Hand an.