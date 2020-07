Der Holzeinschlag in den Ländern der EU hat sich einer Studie zufolge drastisch erhöht: Von 2016 bis 2018 lag die Holzentnahme um 49 Prozent höher als zwischen 2011 und 2015. Dies haben Wissenschaftler der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission im italienischen Ispra bei der Auswertung von Satellitenaufnahmen entdeckt. Das Team um Guido Ceccherini macht im Fachjournal »Nature« vor allem die gestiegene Nachfrage nach Holz als Roh- und Brennstoff für den Anstieg der Rodungen verantwortlich. Rodungen in Schweden und Finnland machten mehr als 50 Prozent des Anstiegs aus. In Deutschland hingegen hat die Waldfläche von 2016 bis 2018 sogar zugenommen. dpa/nd