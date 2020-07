Delfine erlernen ihre Jagdtechniken nicht nur von ihren Müttern, sondern auch von anderen Artgenossen. Darüber berichtet ein Forscherteam um die Verhaltensbiologin Sonja Wild von der Universität Konstanz im Fachblatt »Current Biology«. Das Team hatte die sogenannte Shelling-Technik Mitte der 90er Jahre erstmals in der Meeresbucht Shark Bay vor Westaustralien beobachtet. Dortige Indopazifische Große Tümmler (Tursiops aduncus) schütteln Beutetiere, die sich in leeren Schneckenhäusern verstecken, an der Meeresoberfläche aus der schützenden Hülle. Meist hatten die Tiere sich diese Technik von Artgenossen derselben Generation abgeschaut. dpa/nd