Gemeinsam wachsen und lernen ist seit nunmehr 25 Jahren die Devise der ungewöhnlichen Kooperation zwischen Südengland und Süd-Bogotá. Páramo heißt das britische Outdoorlabel, welches seit 1992 in der stetig weiter ausgebauten Fabrik »Creaciones Miquelina« in der kolumbianischen Hauptstadt bestellt. Das ist kein Zufall, so Páramo-Direktor Gareth Mottram. »Es gibt mehrere Gründe, weshalb wir uns für Miquelina entschieden haben: Zuerst einmal denken wir, dass ein derartiges Reintegrationsprojekt für Frauen in Not unsere Unterstützung verdient. Ich habe in Bogotá gelebt, Nick Brown, der Sohn des Páramo-Gründers, ist dort teilweise aufgewachsen und wir sind uns sicher, dass dieses Projekt dazu beiträgt, auf Stadtteilebene alternative Strukturen aufzubauen - das wollen wir unterstützen.«

In Bogotá können komplexe Stücke schnell produziert und exportiert werden. Das ist in Asien, wo das Gros der weltweiten Textilproduktion herkommt, nicht der Fall. Flexibel reagieren, auch kleine Stückzahlen schnell realisieren zu können und obendrein mit der Norm ISO 9001 zertifiziert zu sein, sind weitere Vorzüge von »Creaciones Miquelina«. Die Norm bedeutet, nach einem festgelegten Qualitätsmanagementsystem zu produzieren.

In der Outdoor-Branche hat in den vergangenen Jahren ein Umdenkprozess stattgefunden. Dank der Kampagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign, CCC) sind Hersteller wie Jack Wolfskin oder Vaude heute deutlich fairer aufgestellt. Páramo, auch wenn deutlich kleiner, muss sich da nicht verstecken, denn Miquelina ist auch Fair-Trade-zertifiziert, sprich, es werden die Sozial- und Arbeitsstandards eingehalten, die für den fairen Handel qualifizieren. »Das ist für unsere Kunden wichtig und sorgt für Transparenz. Das vermitteln wir auch auf unserer Homepage«, sagt Mottram. Dort werden auch die Fabrik sowie einzelne Arbeiter*innen vorgestellt - ungewöhnlich in der Branche.

Wenn es nach Páramo-Direktor Mottram geht, wird auch die nächsten 25 Jahre mit »Creaciones Miquelina« zusammengearbeitet - Rückschläge inbegriffen. Wegen der Coronakrise musste auch Páramo Bestellungen in Bogotá reduzieren. Auf beiden Seiten des Atlantiks haben die langjährigen Partner an der Krise zu knabbern. Das wird auch noch einige Monate anhalten, da sind sich beide Seiten sicher - doch unterkriegen lassen sie sich nicht. khe