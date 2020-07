Der erste Satz einer Meldung der Deutschen Presseagentur lautet: »Die Zahl rechts- und besonders linksextremistischer Straftaten ist in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.«

Nun wurde in der Vergangenheit zwar hundertfach von klugen Menschen nachgewiesen, dass die »Hufeisentheorie«, derzufolge sogenannte Linksextreme und Neonazis ungefähr dasselbe seien, ein ausgemachter Blödsinn ist, der von Halbrechtsextremen in manipulativer Absicht erfunden und erfolgreich ins öffentliche Bewusstsein gehämmert wurde, doch bei der hochseriösen Deutschen Presseagentur, wo man es vorzieht, von den Nach- und Hinweisen kluger Menschen nichts wissen zu wollen, trompetet man lieber zum hundertsten Mal jenen ausgemachten Blödsinn in die Welt hinaus, der bereits hundertfach widerlegt wurde: dass der Antifaschist gemeinschaftlich mit seinem Radaubruderkumpel, dem Nazi, fröhlich »Straftaten« begeht, die unsere demokratische Zivilgesellschaft, die beste aller Welten, zerstören soll. Sätze wie der oben zitierte zeigen nicht nur, dass politische Aufklärung scheitern muss, sobald sie in die Fänge einer bestimmten Sorte Deppenjournalismus gerät, der nichts tut als ebenso brav wie gedankenlos die herrschende Ideologie zu apportieren. Solche Sätze zeigen auch, was für unbedarfte, ignorante Personen hierzulande in der Redaktion einer großen Nachrichtenagentur tätig sind. Zum Denken eines Gedankens wie etwa dem, dass die »Straftaten« der »Linksextremisten« solche sein könnten, die die »Straftaten« der »Rechtsextremisten« zu minimieren oder zu verhindern suchen, fehlt den Nachrichtenagentur-Troglodyten anscheinend die erforderliche Denkapparatur. tbl