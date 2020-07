Ines Wallrodt Foto: nd

Das «nd» geht mit dieser Ausgabe nicht nur beim Layout, sondern auch personell einen Schritt in die Zukunft. Nachdem in den letzten Monaten Eva Roth und Stephan Fischer die Chefredaktion verlassen haben – sie arbeiten in den Ressorts nd.DieWoche bzw. im Onlineressort nd.Aktuell weiter für diese Zeitung –, war eine teilweise Neubesetzung fällig. Von jetzt an verstärken Ines Wallrodt und Martin Kröger die Redaktionsleitung.

Ines Wallrodt, Jahrgang 1977, hat beim «nd» volontiert und ist seit 2008 nd-Redakteurin. Im Politikressort hat sie sich in den letzten Jahren verstärkt mit gewerkschaftspolitischen Themen beschäftigt. In der Redaktionsleitung wird sie vor allem für Themenplanungen und interne wie externe Kommunikation zuständig sein.

Martin Kröger Foto: nd/Frank Schirrmeister

Martin Kröger, geboren 1975, begann 2006 für das «nd zu arbeiten; seit 2007 ist er Redakteur im Berlin/Brandenburg-Ressort. Anfang 2016 übernahm er die Leitung des Hauptstadtressorts, die er – gemeinsam mit Marie Frank – auch weiterhin ausüben wird.

Ines Wallrodt und Martin Kröger werden gemeinsam mit Wolfgang Hübner, Uwe Sattler und Regina Stötzel, die der Leitung bereits seit Längerem angehören, künftig eine kollektive, gleichberechtigte Chefredaktion bilden. Das entspricht erstens unserem Anspruch, diese Zeitung gemeinsam weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft der Medienwelt zu machen. Und zweitens ist es eine Verjüngung auf der Leitungsebene. Wir arbeiten daran, so bald wie möglich eine sechsköpfige und quotierte Chefredaktion komplett zu haben.