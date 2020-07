Foto: Mina Jaff

Endlich Wochenende! Aber, warte! Was war letzte Woche noch mal wichtig in Berlin? Die »Rote Brause« liefert dir alle wichtigen News aus der Hauptstadtregion in nur 15 Minuten. Rote Brause, deine Wochen-Meldungen aus linker Perspektive zum Hören. Jeden Freitag Nachmittag im ndPodcast. Prost!

Mehr Razzia in der R94 / Mehr Druck gegen M-Straße / Mehr Geld für Berliner Clubs / Und: Gedenken an verstorbene Drogengebraucher*innen Marie Hecht

Die Themen der Woche zum Nachlesen:

Trübe Aussichten: Berliner Clubs wie das »About Blank« sehen wegen massiver Einnahmeausfälle ihre Zukunft gefährdet

Molecule-Man wird queer: Aktivist*innen des Hausprojekts »Liebig34« besetzen Skulptur auf der Spree

Angriff der Strohmänner: Die Schlacht um das linksradikale Hausprojekt »Rigaer 94« geht in die nächste Runde

Kalte Räumung: Die Polizei unterstützt offenbar illegale Räumungen im Hausprojekt »Rigaer 94« und leugnet das zunächst bei Twitter. Fünf Stunden später räumt sie den Vorgang ein

Clubkultur muss gerettet werden: Martin Kröger über die durch die Coronakrise bedrohten Clubs

Außerdem:

21.Juli – Int. Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher_innen 2020

