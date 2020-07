Seit die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, fühle ich mich richtig reich. Überall kleben bunte Zettelchen an den Supermarktregalen, dank derer ich 78 Cent bezahle statt 79 oder 1,66 Euro statt 1,69; dazu kommen noch ein halbes Prozent Sonderrabatt, Sommerpünktis, Mitnahmebonus für Sofortabholung, satte Cash-Coupons und Hartgeldzulagen. In diese grenzenlose Euphorie hinein habe ich mir heute einfach mal eine Flasche »Rewe-Regional- Rhabarbernektar« gegönnt für 2,39 Euro, äh, Verzeihung, 2,37 Euro - ich hatte noch keinen Rhabarber dieses Jahr und war außerdem neugierig.

Der (etwas gezuckerte und gewässerte) Saft steht jetzt auf meinem Küchentisch. Abgefüllt wird er in die überraschende Packungsgröße von 0,73 Liter, wie ich auf dem Etikett lese, und hergestellt von einer »Familienkelterei Möller in Recklinghausen«, die ihre Rohstoffe vermutlich von der Familienbauerei Müller in Herne bezieht, die nach der vorvorletzten Zechenschließung mit dem Currywurst- und Rhabarberanbau anfing, weil Platz war und Not herrschte.

Es tut mir leid, dass ich Sie mit solcherlei Banalitäten bespeise. In der Quarantäne-Zeit habe ich, wie so viele, vollends das Sprechen verlernt, bin zum sozialen Kontaktwrack mutiert. Aber natürlich ist das nur eine unzureichende Entschuldigung für eine schon lange vorherrschende Tendenz.

Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich Netflix-Programme auf Englisch mit englischen Untertiteln schaue, weil ich dann das Gefühl habe, alles zu verstehen. Bei deutschen Programmen würde ich das ja auch tun, also die Untertitel anschalten, aber käme mir dann doch irgendwie lächerlich vor. Außerdem muss man das Elend ja nicht noch maximieren.

Auch in der Kommunikation mit Mitmenschen scheint mir der Textweg der sicherste. Zwar ist auch er nicht frei von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten, bietet aber gleichzeitig so viele Verlässlichkeit spendende Formeln, die in der Spontaneität der Mündlichkeit allenfalls zu Bruchteilen verwendbar scheinen.

Es kommt mir so vor, als ob nicht nur ich diese Präferenz fürs Geschriebene hege, sondern - entgegen aller Unkenrufe (frische Unkenrufe: jetzt für nur 3,18 Euro pro 100 Zentihektar) - viele, die mit diesen neuen Geräten aufgewachsen sind. Ein regelrechter Kleinkrieg droht: zwischen mit ihren Telefonen die Ruhe des Lüfterrauschens kaputtterrorisierenden Babyboomern und vor phonaler Unsicherheit im Boden ihrer Kleinstbutzen versinkenden - und diese Scham an anderer Stelle umso toxischer deponierenden - Mitt- und Endzwanzigern.

Was wohl Familie Möller in Recklinghausen von dieser These hält? Vielleicht liest sie ja diesen Text. Und schickt mir ein Stück Obst, in das sie ihre Meinung eingeritzt hat.

In der Kolumne »Sowieso« redet Adrian Schulz dem Volk und sich selbst nach dem Mund.